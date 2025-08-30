ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ

Kharar News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
Kharar News: ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਸ.ਬੀ.ਪੀ. ਨੋਰਥ ਵੈਲੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਦੇਰੀ
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ
ਐਸ.ਬੀ.ਪੀ. ਨੋਰਥ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਪ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।