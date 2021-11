ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਏ.ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The ouster of a competent yet 'allegedly' compromised officer has exposed a 'really' compromised CM.

Giving rise to a pertinent question-

Whose government is it Anyway ?

(*Apologies to BBC's radio drama - Whose line is it Anyway)

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) November 10, 2021