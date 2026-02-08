Advertisement
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ

Samrala Robbery News: ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਨਟਰੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:33 PM IST

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ

Samrala Robbery News: ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਨਟਰੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰ ਟੂਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਸਮੇਤ ਐਲਸੀਡੀ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਰੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੋ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ? AAP ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀਡੋ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੀਵੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਵੀਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 420,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12ਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛਤਰਭੁਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੈਕਟਰ 26 ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:35 ਵਜੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ, ਫਲ ਅਤੇ 420,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ; 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਕ

 

