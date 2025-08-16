ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ, ਸਿੱਧੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ

Mohali News: ਫੇਜ਼ 10 ਦੇ ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ — ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Mohali News: ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ, ਡਰੇਨੇਜ ਚੋਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ 10 ਦੇ ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ — ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ” ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਕਸਰ ਗਊਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਚਮਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।