Muktsar News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ

Muktsar News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਧੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:01 PM IST

Muktsar News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਧੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਧੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਦ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਜੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Muktsar NewsWheatgrass Juicepunjabi news

