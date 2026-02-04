Advertisement
ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ

Fazilka Fire News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਿਓਵਾਲੀ ਬੋਦਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:38 PM IST

ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ

Fazilka Fire News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਿਓਵਾਲੀ ਬੋਦਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਹਿਲਾ ਆਸ ਪਾਸ  ਗੁਆਢ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਦ ਗਈ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਉਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪੱਖੇ ,ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ,ਫਰਿਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ; ਭਲਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

