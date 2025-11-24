Advertisement
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery

A Woman Working Won Lottery: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:50 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖਿੜੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਬੰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ।

