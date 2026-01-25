ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ...

Canada News: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਬਰਨਾਬੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਅ ਦੇ 3700 ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਸਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 5000 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਸਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 5000 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਬੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਐਫਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਕੋਰੋਨਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।