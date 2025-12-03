AAP Zila Parishad List: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ; ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ

Trending Photos
AAP Zila Parishad List: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ" ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਪਾਇਲ, ਗਿੱਲ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਬਿਹਾਲਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ (ਔਰਤਾਂ) ਤੋਂ ਪਵਨ ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ (ਚੂਹੜਵਾਲ - ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਭਦੌੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਅਬੋਹਰ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਬਟਾਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
