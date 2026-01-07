Advertisement
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਠਜੋੜ, ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ AAP 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗਟ 2026 ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 35 ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:14 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।

