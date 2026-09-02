Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਖਰੜ ’ਚ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ

Kharar Halka Incharge: AAP ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:29 PM IST
ਖਰੜ ’ਚ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिलासपुर में स्क्रब टायफस का अटैक! घुमारवीं में एक साथ 4 मरीज मिले, विभाग अलर्ट
2
3
4
5