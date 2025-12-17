Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3044635
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ‘ਚ AAP ਦੀ ਹਾਰ

Sandhwan Zila Parishad Result: ਸੰਧਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:12 PM IST

Trending Photos

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ‘ਚ AAP ਦੀ ਹਾਰ

Sandhwan Zila Parishad Result: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੋਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸੰਧਵਾਂ ਜੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਧਵਾਂ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGS

Sandhwan Zila Parishad ResultAAP Defeat PunjabKulthar Singh Sandhwan Village

Trending news

Sandhwan Zila Parishad Result
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ‘ਚ AAP ਦੀ ਹਾਰ
Anandpur Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
Mohali District Panchayat Samiti Elections
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ
Hoshiarpur
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
Firozpur Rural Zila Parishad Elections
ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
samsaptak yog
ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का बड़ा बयान: केंद्र सरकार ने किया गुमराह; करोड़ रुपये बकाया नहीं मिला!
bank rules
Bank Rules: ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Sewa Kendra
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂ
Winter Clothes
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ