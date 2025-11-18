Advertisement
AAP ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

AAP On Akali Dal: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ SAD ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, "ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:07 PM IST

AAP On Akali Dal: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ:

ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼: 'ਆਪ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ।

FRRO ਰਿਕਾਰਡ: ਫੋਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (FRRO) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਫ਼ਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਕੇਸ: ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ SAD ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, "ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਸਬੂਤ: ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (MCC) ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਫਰਾਰ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਪ' ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ SAD ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ।

