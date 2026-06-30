Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

Mavan dhiyan sarkar yojana: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 30, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:26 AM IST
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਸੰਧਵਾਂ
Kultar Singh Sandhwan statement1 hr ago
2
Bhagwant Mann canal water project1 hr ago
3
Morocco vs Netherlands FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Shashank Singh Case2 hrs ago
5
Petrol and Diesel Sale Resumes2 hrs ago