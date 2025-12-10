Advertisement
Sangrur: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਡਾ.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:26 PM IST

Sangrur: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ

Sangrur: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

 

 

