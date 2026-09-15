ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ- ਆਪ

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AAP on Congress News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਖਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ 1984 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਉੰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ 1984 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?"
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ 1984 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ?"
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1984 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1984 ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1984: 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਫਿਰ ਵੀ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1984 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सरकार ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।