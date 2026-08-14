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ਪੰਜਾਬ ’ਚ AAP ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

AAP Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅੰਗਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:11 PM IST
ਪੰਜਾਬ ’ਚ AAP ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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