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'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ; ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ

Bhagwant Mann Controversial Video News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:14 PM IST
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ; ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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