Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3064224
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

AAP ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

AAP Leader Jarmail Singh Murder: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:48 AM IST

Trending Photos

AAP ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

AAP Leader Murder: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੌਨੀ ਬੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

TAGS

bambiha gangAAP Leader MurderTarn Taran NewsPunjab news

Trending news

barnala news
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ
Kapurthala girl missing
ਲੜਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਫੋਨ ਸੁਣਨ; ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ
bambiha gang
AAP ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Umar Khalid bail cancelled
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Tina Rijhwani
ਕੌਣ ਹੈ Salman Khan ਦੀ ਨੂੰਹ ਟੀਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਰਲ
Trump Warns India Tariffs
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
indian railway
Indian Railway: ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤ
Sarabjit Kaur Arrest News
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम लेगा करवट! आज–कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बढ़ेगी ठंड
Sangeet Som threat
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ