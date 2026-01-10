Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3069630
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ; 85,16,717 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Chohla Sahib Sarpanch Suspend: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:38 PM IST

Trending Photos

ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ; 85,16,717 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Chohla Sahib Sarpanch Suspend: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 85,16,717 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਬਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Chohla Sahib Sarpanch SuspendAAP Sarpanch Suspendpunjabi news

Trending news

Chohla Sahib Sarpanch Suspend
ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ; 85,16,717 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Emotional Viral Video
ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
Sukhpal Khaira news
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab Dog Bite Case
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ; ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ
Haripurdhar Bus Accident
हरिपुरधार बस हादसा: घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय
Himachal Weather
हिमाचल में कोहरे-शीतलहर का डबल अटैक! 12 शहरों में पारा माइनस, अगले 7 दिन राहत नहीं
punjab accident
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ; ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
punjab encounter
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ
Shehnaaz Gill singing
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਾ?
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ