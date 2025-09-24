Moga News: 'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2934635
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Moga News: 'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

Moga News : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:49 AM IST

Trending Photos

Moga News: 'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

Moga News (ਨਵਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਰੀ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NIA News: ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MiG-21 Rehearsal: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ; 6 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ 'ਯੋਧਾ'

TAGS

moga newsHarmanjit SinghRimpy Grewalpunjabi news

Trending news

moga news
'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh News
ਕੈਥਲ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
MiG-21 Rehearsal
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ
Ramlila Artist Dies
चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार की मौत
NIA news
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਐਨਐਚਐਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ; ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਲਈ ਕਰਵਟ; ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ
Navratri 2025 day 3
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ
;