Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2979831
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Lehragaga News: ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ

Lehragaga News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਚੂੜਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

Lehragaga News: ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ

Lehragaga News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਚੂੜਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ 38 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 38 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਰਸੀ ਕੰਢੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ 38 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 38 ਕਿਲੋ 700-800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurpurab 2025: ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 170 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਵਿਪ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mansa Bandh: ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ; ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ

TAGS

Lehragaga newsMunak Mandipunjabi news

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने केंद्र से 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग
Kirshanu Sharda Remand
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Lehragaga news
ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
Diljit Dosanjh Threat News
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Chani Nattan House Firing
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Mansa Bandh
ਮਾਨਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ; ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
IND VS AUS T20
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ20 ਮੈਚ ਅੱਜ
Mohali News
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਹ; ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਰਲ
Himachal Weather
हिमाचल में गिर रहा पारा, केलांग माइनस में पहुंचा; जानिए अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲ ਜਾਮ