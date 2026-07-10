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ਅਬੋਹਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Abohar Mayor Election News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 28 ਕੌਂਸਲਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 1 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 10, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:08 PM IST
ਅਬੋਹਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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