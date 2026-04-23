ਅਬੋਹਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਨੂੰਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Trending Photos
Abohar Suicide Case News(ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ): ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮੌਂਗਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਮੌਂਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਮੌਂਗਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਆਈਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ।
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ।
ਰੋਹਿਤ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੁਮਨ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਨਾ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ, ਸੱਸ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ, ਸਹੁਰਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਜਾ ਕੁਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਨਿੰਦੀਆ ਕੋਹਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 3 (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 67 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।