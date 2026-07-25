ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

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Jalalabad School Bus Accident News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਾਰੇਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਨ ਕਮਾਰੇਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸ ਗਈ। ਵੈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੈਨ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਧਸ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।