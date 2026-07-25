Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

Jalalabad School Bus Accident News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਾਰੇਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
Punjab Weather Update3 hrs ago
2
ajj da hukamnama1:04 AM IST
3
Ravneet Singh Bittu ResignsJul 24
4
NTA Officials TerminatedJul 24
5
Punjab governmentJul 24