ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ PR-7 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ "ਖੂਨੀ ਸੜਕ"; ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

Mohali-Zirakpur Airport Road: ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ PR-7 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:43 AM IST

ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ PR-7 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ “ਖੂਨੀ ਸੜਕ”; ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

Mohali-Zirakpur Airport Road: ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ PR-7 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ “ਖੂਨੀ ਸੜਕ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇ।

ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਮ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਖੂਨੀ ਸੜਕ” ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 

