Mohali RPG Attack: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Mohali RPG Attack: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰੈਂਬੋ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੰਤਦੀਪ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।