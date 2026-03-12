Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3137733
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ; 49 ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ

Ludhiana News: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:39 AM IST

Trending Photos

ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ; 49 ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ

Ludhiana News: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ 49 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੀ। ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੇਰ ਰਾਤ ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ

Add Zee News as a Preferred Source

ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵੇ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਈਡੀ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਤ ਤੱਕ 43 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ
ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਏਸੀਪੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ 
ਜਦੋਂ ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 140,000 ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

TAGS

Ludhiana NewsACP Gurdev Singh Fake AccountFake ACP Profile

Trending news

AAP Leader Attack
'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ
Ludhiana News
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ; 49 ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ
Punjab Weather Update
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗਰਜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਵਣਾ; ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਮਾਰਚ 2026
Punjab Police Transfers
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, 1 IPS ਤੇ 18 PPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ
Punjab Budget 2026
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ- CM
DRDO Nuclear Medicine
Israel-Iran War ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ
Punjab Budget Session
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
IPL 2026 Schedule
BCCI ਨੇ IPL 2026 ਲ਼ਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, SRH ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ RCB ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
amritsar murder case
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ