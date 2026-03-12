ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ; 49 ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ

Ludhiana News: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ।
Ludhiana News: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ 49 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੀ। ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵੇ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਈਡੀ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਤ ਤੱਕ 43 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ
ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਏਸੀਪੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਜਦੋਂ ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 140,000 ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।