ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ; 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ

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Punjab Stubble Burning News: 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 52 ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦੋ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ₹55,000। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ, 8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 8 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਸੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 5 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਸੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੇਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਡਲ/ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।