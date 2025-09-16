ਧੂਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2924697
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਧੂਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤ

Dhuri Mews: ਧੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

ਧੂਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤ

Dhuri Mews: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ–ਅੱਧ ਢੇਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਧੂਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਗਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀਪਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ–ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

TAGS

Dhuri grain marketPaddy Procurement 2025government purchase arrangements

Trending news

Shimla Weather
शिमला में बारिश ने मचाई तबाही! 24 घंटे में 141.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज
Samrala Protest
ਸਮਰਾਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ
nagal news
ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੱਪ
Ludhiana News
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਾਰਤਿਕ ਬੱਗਣ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, 3 ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਮਤਲਾਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
mandi news
किचड़ में फंसे मंडी उपायुक्त अपूर्व देवगन, नंगे पांव पहुंचे प्रभावित क्षेत्र हाड़ाबोई
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
hamirpur news
पाकिस्तान बेवजह बना रहा मुद्दा, नियमों के तहत होगी कार्रवाई- ICC अध्यक्ष अरुण धूमल
Punjab news
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5G ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; 61 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 95 Firs ਦਰਜ
hamirpur news
धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग
;