ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ADGP ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਣੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ!

Patiala News: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ADGP ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
Patiala News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ADGP ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ADGP ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜੇ ADGP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।