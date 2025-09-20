ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ADGP ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਣੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ!
Patiala News: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ADGP ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:39 PM IST

Patiala News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ADGP ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ADGP ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

  • ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ 28.05.2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13.07.2023 ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
  • ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ: 19.03.2024 ਅਤੇ 15.04.2024 ਨੂੰ ADGP ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ @ ਜੁਝਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ @ ਗੋਹਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਮਦ ਹਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 19.04.2024 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ @ ਗੋਹਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਮਦ ਹਾਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
  • ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ADGP ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਦਿਪ ਸਿੰਘ (ਸੂਰੀ ਕੇਸ) ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10.09.2025 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ADGP ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜੇ ADGP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

