ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 PCS ਤੇ 1HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Chandigarh Administration Transfer Order: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ ਰਾਧਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
