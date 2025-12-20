ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:43 PM IST

Dinanagar Pila Panja: ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਡੀਡਾ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 11 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ।

ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

