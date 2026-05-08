ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

Banur news: ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Banur news: ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।