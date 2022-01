74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ, ਗਲੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹੜ

ਚੰਡੀਗੜ: 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਠੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਮਿਲਣ ਤਾਂਘ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।

ਪਰ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਹਬੀਬ ਹਨ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਬੀਬ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

