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ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੋਲਕ ਘਪਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Durgiana Temple Golak News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਅਸ਼ਨੀਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਹਰਿਦੁਆਰ) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 02, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:06 PM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੋਲਕ ਘਪਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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