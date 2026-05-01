ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ!

Commercial LPG Price Hike Impact: ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 993 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 3200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3300 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 12 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 15 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਪਰ ਪਲੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।
1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ₹993 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ: ₹2,078.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,071.50 ਹੋ ਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ: ₹2,031 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,024 ਹੋ ਗਿਆ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹2,208 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,202 ਹੋ ਗਿਆ (₹994 ਦਾ ਵਾਧਾ)
ਚੇਨਈ: ₹2,246.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,237 ਹੋ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।