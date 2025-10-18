Agniveer Recruitment: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ

Agniveer Recruitment: ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Trending Photos
Agniveer Recruitment: ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0161-2412123 ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਏ.ਆਰ.ਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : High Court: ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌੜ, ਬੀਮ ਪੁੱਲ-ਅੱਪ, ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ferozepur Blast: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ; ਪੋਟਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ