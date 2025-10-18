Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2966862
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Agniveer Recruitment: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ

Agniveer Recruitment:  ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:27 PM IST

Trending Photos

Agniveer Recruitment: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ

Agniveer Recruitment:  ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0161-2412123 ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਏ.ਆਰ.ਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : High Court: ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌੜ, ਬੀਮ ਪੁੱਲ-ਅੱਪ, ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ferozepur Blast: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ; ਪੋਟਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

 

 

TAGS

Agniveer Recruitment LudhianaLudhiana Agniveer Recruitmentpunjabi news

Trending news

ips puran kumar suicide case
ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
Himachal news
शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष से देगा मॉक टेस्ट की सुविधा
Mansa Accident
ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨੇ ਦਰੜਿਆ; ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
Garib Rath Train Fire
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
Dhanteras 2025
ਜਦ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ; ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਰੋਚਕ ਕਥਾ
amritsar news
ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਉਤੇ ਤਾਣਿਆ ਪਿਸਤੌਲ; ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Ferozepur Blast
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ; ਪੋਟਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
Punjab Weather Update
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਮੌਸਮ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Hardeep Singh Mundian
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ