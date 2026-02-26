Advertisement
20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ! ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਗੀ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਤਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਗਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਅਰ 20 ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ(ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ): ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਅਰ 20 ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਗਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੇਹਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਅਰ 20 ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ।

ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਤਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੋਬੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।

ਵਿਜੇਤਾ ਤਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। 

