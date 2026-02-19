Advertisement
Google ਦੇ CEO ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

AI India Impact Summit Delhi: ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:25 PM IST

AI India Impact Summit Delhi: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਆਈ-ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਏਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ - ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇੱਥੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹13,65,49 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ ਏਆਈ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਗੇਟਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਏਗਾ।

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਏਆਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਫੋਲਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫ਼ਾਫੋਲਡ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।

