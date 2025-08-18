ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲਾਨ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ

Air India flight cancelled: ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।'
Trending Photos
Air India flight cancelled: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲਾਨ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ AI138 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "AI 138, ਜੋ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ AI349 ਨੂੰ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ AI500 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।