ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਆਈਏਐਫ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰਿਅਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।
ਜੂਨ 1987 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4500 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸਕਵਾਡਰਨ, ਰੇਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਟਰ ਬੇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਏਓਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਾਫ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀਏਐਸ ਓਪਸ (ਆਫੈਂਸਿਵ), ਏਸੀਏਐਸ ਓਪਸ (ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ), ਐਸਏਐਸਓ ਈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਏਅਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਈੁਸੈਨਾ ਦੇ ਏਅਰ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਈੁਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।