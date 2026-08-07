Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ

Ajnala News: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਖਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:17 PM IST
ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ
2
3
4
5