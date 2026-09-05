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ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ

Ajnala News: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:02 PM IST
ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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