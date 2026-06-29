ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 2026 'ਚ ਕਰੋ ਸੋਧ

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Shri Akal Takht Sahib on Sacrilege Law: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਛੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
"ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ"
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ "ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ "ਬੀੜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਸਵਰੂਪ" ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ।
"ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਵਰੂਪ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ।
ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।