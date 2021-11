ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ 4 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ 87 ਉਮੀਦਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2022 ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਵੋਹਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SAD President S Sukhbir S Badal announced Nusrat Ali Khan from Malerkotla, Rohit Vohra from Ferozpur, Gur Iqbal S Mahal from Quadian & Rajanbir Singh from Sri Hargobindpur assembly constituency. Total announced 88.

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 28, 2021