Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3032188
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SSP ਪਟਿਆਲਾ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਏ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:42 AM IST

Trending Photos

SSP ਪਟਿਆਲਾ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। SIT ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

undefined

Trending news

Ludhiana Firing news
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
मंडी में सुक्खू सरकार की जश्न की तैयारियों के बीच सड़क मरम्मत पर विवाद
undefined
SSP ਪਟਿਆਲਾ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ
Himachal Weather
हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर का असर तेज
Navjot Sidhu
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ Navjot Sidhu? ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਚਾਈ
earthquake
Earthquake: 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ
Night Club
Club ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ CM
Ranjit Bawa
ਰਨਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇ…'
#heavy rain
Punjab Weather: 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ! ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਦਸੰਬਰ 2025