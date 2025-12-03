Advertisement
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ! ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਾਜ਼: ਸੂਤਰ

ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:06 AM IST

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

