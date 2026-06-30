ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ; ਇਹ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

राज्य चुनें
Akali Dal leaders Join AAP News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਂਟ (SAD), ਆਰੀਅਨ ਭੱਟੀ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ (BJP), ਪਾਲ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਵਦਾਸ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ SDO, PSPCL), ਹਰਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲਾਰਾ (BJP), ਰਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੋਹਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (BJP), ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ (SAD), ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ (SAD), ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ (SAD) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।