ਗੌਤਮ ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਰਾਤ 'ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ

Akshay Kumar and Mohan Lal Bhangra video goes viral: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮਾਧਵਨ (ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਤਮ ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਬਾਰਾਤ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਢੋਲ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਲਾਲ ਨੇ ਬਲਸ਼ ਨੀਲੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਚਿੱਟੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ @ਮੋਹਨਲਾਲ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ।"

ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ।" ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੂਪ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ...ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਕਮਲ ਹਾਸਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।

